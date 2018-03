Der neue Flare Gun-Event-Modus ist auf dem Weg und hält in Kürze Einzug in PUBG. Wir haben alle Infos für euch, die ihr vor dem Start des neuen Spezialmodus wissen müsst.

Wir berichteten vor einiger Zeit über PUBG und das neue Event-Feature. Ähnlich wie in Fortnite soll es hier nun auch zeitlich begrenzte Events geben, die sich vom Gameplay her unterscheiden. Angelehnt ist das Ganze an die Custom-Games, doch es soll hin und wieder besondere Anreize geben, damit die Spieler ein wenig Abwechslung im PUBG-Alltag verspüren.

PUBG Das sagt Brendan Greene zu Fortnite und Battle Royale

Leuchtpistole bietet spezielles Feature

Und so wird der nächste Modus exklusive Features mit sich bringen. Alles steht im Zeichen der Flare Gun, also der Leuchtpistole. Die Flare Gun ist eine Spezialwaffe, die an ein besonderes Feature gekoppelt ist. Wenn ihr die Leuchtpistole abfeuert, dann macht sich ein Carepaket zu euch auf den Weg. Das heißt, dass ihr die Waffe nur in die Luft abfeuern müsst, bevor die Loot Crate von einem Flugzeug aus abgeworfen wird.

Diesbezüglich wird es jedoch eine Einschränkung geben. Es wird auf der Karte verteilt nur eine beschränkte Anzahl an Flare Guns zur Verfügung stehen und das Auffinden dürfte dementsprechend schwer fallen. Der Modus wird vom 30. März 4 Uhr morgens bis zum 2. April 2018 4 Uhr morgens deutscher Zeit stattfinden. Und hier noch ein paar Details zum PUBG-Spezialmodus:

TPP-Modus auf Miramar

4-Spieler-Teams

"Flare Gun" als Spezialwaffe

Die Flare Gun muss eine Mindesthöhe von 200 Metern erreichen!

Flare Gun-Carepaket enthält zwei Carepaket-Waffen und eine Level 3-Weste sowie normale Items aus dem regulären Carepaket.

PUBG Die besten Alternativen zu PUBG