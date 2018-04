PUBG - Neue Waffe SLR, neues Auto Mirado, Kartenauswahl und mehr im Update

Im aktuellen Update gibt es ein neues Auto (Mirado), eine neue Waffe (SLR) und ein umfangreiches Waffen-Balancing sowie eine Anpassung der Attachements für die Waffen. Außerdem kommt nun ein Map-Feature, auf das die Spieler schon lange gewartet haben.

Das sogenannte Update 12 der Vollversion PUBG 1.0 ist auf dem Weg. In petto hat es wichtige Features, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben. Allem voran wird nun endlich die Auswahl der Maps integriert. Ihr könnt fortan wählen, welche der drei Karten euch mehr zusagt und direkt auf einem Server mit der entsprechenden Karte durchstarten.

Weiter geht es mit einem neuen Fahrzeug, den sogennanten Mirado. Dieser Wagen erinnert an einen Mustang aus dem Jahr 1968 und dürfte für neues Fahrgefühl auf Miramar sorgen. Das Musle Car wird nur auf der Wüsten-Map spielbar sein.

"Der Mirado ist der schnellste Weg, einen Highway herunterzubrettern."

Neue Waffe und Waffen-Balancing

Doch viel wichtiger erscheint das umfangreiche Update in Hinsicht auf das Waffen-Balancing. Die meisten Sturmgewehre und Schrotflinten erhalen einen Nerf, damit die Spieler fortan auch mit anderen Waffen kämpfen. Andere Waffen, die meisten SMGs, LMGs und Pistolen wurden hingegen verstärkt. Genaue Einzelheiten zum Schaden könnt ihr unterhalb der News in der Tabelle ablesen.

PUBG Event-Modus Metal Rain mit Flare Gun und gepanzerten Fahrzeugen gestartet

Am Ende gibt es noch eine neue Waffe, eine DMR (Designated Marksman Rifle), die mit 7.62mm-Munition ausgestattet ist. Diese Waffe teilt mehr Schaden aus als die SKS und stellt sich in Hinsicht auf die Stärke neben der Mk14 auf. Insbesondere die neuen Erweiterungsteile für die Waffen sollen ein wenig Abwechslung und Individualisierung bringen. Dazu zählen beispielsweise auch ein 3x-Scope und ein 6x-Scope. Alle Visiere können in Zukunft über einen Tastenbefehl in ihrer Optik verändert werden.