PUBG - Nächster Testlauf mit Wüstenkarte und exklusiver Schrotflinte

Die Entwickler von PUBG haben kürzlich über Twitter verlauten lassen, dass die Wüstenkarte bald in einem Testlauf gespielt werden kann. Zudem gibt es bald eine neue Waffe, eine abgesägte Schrotflinte, die nicht im gesamten Spiel zu finden sein wird.

Der nächste Testlauf auf den Public Testservern von Playerunknows's Battlegrounds wird einen Ersteinblick in die Wüstenkarte bereithalten. Diese Information haben die Entwickler heute über den offiziellen PUBG-Twitter-Kanal preisgegeben.

Exklusive Waffe der Wüstenkarte

Doch das ist noch längst nicht alles. Zeitgleich haben sie eine neue Waffe angekündigt. Eine kurzläufige Schrotflinte respektive abgesägte Schrotflinte wird in Bälde Einzug ins Spiel halten. Doch hier gibt es einen besonderen Clou. Die Waffe wird nicht im gesamten Spiel zu finden sein. Sie wird exklusiv auf der Wüstenkarte integriert. Die Karte Erangel wird demnach auf diese Waffe verzichten müssen. Wird es in Zukunft noch weitere exklusive Waffen geben? Schreibt eure Vermutungen gerne unterhalb der News in den Kommentarbereich.

Wann der nächste Testlauf veranstaltet wird, ist bis dato noch unklar. Es könnte aber sein, dass dies noch vor dem 12. Dezember 2017 passiert. An diesem Tag wird nämlich auch die Xbox One-Version von PUBG erscheinen. Es ist denkbar, dass das nächst große Update zeitgleich mit der Konsolenversion erscheint.

Nachfolgend haben wir das entsprechende Bild zur Waffe eingebunden. Vor wenigen Tagen gab es bereits eine Ankündigung zu zwei weiteren Waffen, die mit dem kommenden großen Update integriert werden sollen. Alle Infos dazu in der News.

Seitenauswahl

Infos zu PUBG

PUBG - Laut Brendan Greene sollte es nicht den GOTY-Award erhalten PUBG wurde neben diversen Spielen nominiert, um den Game of The Year-Award zu erhalten. Einige Stimmen behaupten, es sei nicht ganz gerechtfertigt, während der Entwickler Brendan Greene ...