PUBG - Laut Brendan Greene sollte es nicht den GOTY-Award erhalten

PUBG wurde neben diversen Spielen nominiert, um den Game of The Year-Award zu erhalten. Einige Stimmen behaupten, es sei nicht ganz gerechtfertigt, während der Entwickler Brendan Greene andere Spiele für geeigneter hält.

Jüngst wurden einige Spiele seitens "The Game Awards" nominiert. Auch der Battle Royale-Survival-Shooter PUBG wurde nominiert für das beste Spiel des Jahres. Diesbezüglich ist eine kleine Debatte ausgebrochen, ob ein Spiel mit solch technischen Mängeln überhaupt als Game of The Year nominiert respektive ausgezeichnet werden sollte.

Der Playerunknown höchstselbst, Brendan Greene, hat diesbezüglich auch eine ganz eigene Meinung und sich gegenüber IGN zu Wort gemeldet. Seiner Aussage nach sollte PUBG keinen GOTY-Award gewinnen, er hat diesbezüglich auch eine fundierte Meinung.

"Nicht weil sich das Spiel im Early Access befindet, es kamen einfach bessere Spiele heraus in diesem Jahr. [...] Es sind so wundervolle Spiele, ich glaube, dass sie gewinnen werden."

Er würde sich natürlich über den Preis für das Entwicklerteam freuen, aber er stellt Spiele heraus wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Horizon: Zero Dawn, die seines Erachtens einfach die besseren Spiele seien und sie sind beide ebenfalls in dieser Kategorie nominiert worden.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr selbst abstimmen, welches Spiel das Rennen machen soll. Folgende Titel stehen zur Auswahl in der Kategorie "Game of The Year":

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Persona 5

Horizon Zero Dawn

