PUBG - Kletter- und Vaulting-System auf Testservern verfügbar

Auf den Testservern von Playerunknown's Battlegrounds können sich Spieler ab heute das neue Update anschauen, das unter anderem das Vaulting- und Klettersystem mit sich bringt. Weiterhin hat Bluehole an den Hitboxen sowie der Genauigkeit der Projektile gearbeitet. Laut des Entwicklers könne es jedoch ab und an zu Abstürzen und Verbindungsproblemen kommen.

Ab dem heutigen Dienstag steht auf den Testservern von Playerunknown's Battlegrounds das neue Vaulting- und Klettersystem zur Verfügung. PUBG-Veteranen haben nun 24 Stunden Zeit, um sich das Update in aller Ruhe anzuschauen. In der Vergangenheit konnten Spieler neue Updates immer über drei Tage lang testen. Aufgrund der aktuellen Version des derzeitigen Builds haben sich die Entwickler aber erst einmal nur für einen Tag entschieden. Es kann aber auch sein, dass die Testphase verlängert wird.

Um selber spielen zu können, müsst ihr euch auf Steam lediglich den Testserver Client und den entsprechenden Patch herunterladen. Die Probleme, die bereits den letzten Release verhindert haben, sind laut der Entwickler von Bluehole allerdings noch nicht ganz behoben worden. Aus diesem Grund fällt die Testphase nur recht kurz aus und es könne zu Abstürzen und Verbindungsproblemen kommen. "Dennoch wollten wir die Test-Server in dieser Woche für eine kurze Zeit online bringen, damit Spieler eines der langerwarteten Features endlich ausprobieren können: das Vaulting-System in PUBG."

Das Update bringt allerdings auch zahlreiche Änderungen an der Ballistik des Spiels mit sich. Unter anderem hat Bluehole an den Hitboxen sowie der Genauigkeit der Projektile gearbeitet. Den vollständigen Changelog zu dem neuen Update findet ihr auf Steam.

