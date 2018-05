PUBG - Karte Sanhok ist jetzt testweise für alle Spieler zugänglich

Alle PUBG-Spieler können jetzt am großen Sanhok-Test teilnehmen. Die Karte wurde bereits überarbeitet und neue Areale stehen zum Erkunden bereit. Außerdem gibt es noch kleinere Änderungen.

Erst kürzlich berichteten wir über jüngste Geschehnisse rund um PUBG, die sich auf eine neue Karte beziehen. Die Dschungel-Map Savage sollte ab sofort Sanhok heißen und ein technischer Test mit allen PUBG-Spielern ist vor dem Release der neuen Karte angesetzt. Falls ihr an diesem Testlauf teilnehmen möchtet, dann solltet ihr jetzt die Ohren spitzen!

PUBG Offizieller Name der Dschungelkarte bekannt, neuer Testlauf geplant

Sanhok-Test in PUBG

Sanhok ist ab sofort testweise zugänglich und ihr könnt einen Blick riskieren. Doch die Tore von Sanhok schließen sich bereits am 14. Mai um 13 Uhr deutscher Zeit wieder. Für den Test wird ein separater Client verwendet. Witzigerweise gibt es nun die Möglichkeit, andere Spieler in der Lobby mit Äpfeln zu bewerfen. Abseits der Tatsache, dass die Karte nun ein Stück weit besser aussieht und neue Areale vorhanden sind. Dazu zählen Tambang, Lakawi und Na Kham, in denen normalerweise Salz abtransportiert wurde sowie Cave. Letzteres ist eine Ausbuchtung, in der ihr sogar direkt landen könnt. Viele Orte wurden nun auch final umbenannt und falls ihr bereits an einem Test auf Sanhok teilgenommen habt, dann werdet ihr viele Upgrades innerhalb der einzelnen Ortschaften feststellen.

Eine kleine, aber nicht minder wichtige Änderung bezieht sich auf die Bombenzone. Diese wird nun versuchen, immer außerhalb des weißen Zirkels aufzutauchen. So soll es für Spieler außerhalb der "Safety Zone" im Vergleich zur sogenannten "Play Zone" schwieriger werden. Wann die neue PUBG-Karte veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Aber ein paar Monate müssen wir uns noch gedulden.