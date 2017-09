PUBG - Interaktive Karte zeigt Loot-Dichte und Spawn-Rate auf

Die interaktive Karte eines Mitglieds der PUBG-Community verzeichnet die entsprechenden Loot-Dichten und die Spawn-Rate in Hinsicht auf die Waffen, Vehikel und andere Extras.

Ein Reddit-User namens webdestroya hat eine interaktive Karte von PUBG zur Verfügung gestellt. Auf dieser Map sind alle Koordinaten eingezeichnet, wie ihr es bereits aus dem Spiel kennt. Doch besonders interessant sind die Loot-Raten und andere Anmerkungen, die ihr per Knopfdruck ein- und ausschalten könnt.

Auf der interaktiven Map von Erangel sind bereits die Gebiete für den "High Loot" eingezeichnet, genauso wie der "Medium Loot". Zudem dürften die Spawn-Raten für die Fahrzeuge ebenfalls ganz interessant sein. Hier seht ihr die "Vehicles: High Chance" oder "Vehicles: Possible Spawn". Ebenfalls zur Verfügung stehen die Spawn-Punkte für die Boote. Doch das Beste kommt zum Schluss, der "High Gun Loot" ist wahrlich eine Seltenheit, allerdings dürftet ihr mit diesen Punkten stets vollausgerüstet durchs Schlachtfeld ziehen. Einen Blick dürfte sich also definitv lohnen!

Die neuen Maps "Desert" und eine unveröffentlichte Karte sind bereits eingebunden, allerdings findet ihr zu Letzterem noch nicht allzu viele Infos vor. Die Wüstenkarte darf jedoch schon inspiziert werden, da die Übersichtskarte vor einiger Zeit geleakt wurde.

