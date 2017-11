PUBG - Handy-Version offiziell enthüllt

In China wird Playerunknown's Battlegrounds für Handys erscheinen. Eine Mobile-Version soll mitsamt des originalen Spielgefühls veröffentlicht werden. Der Release außerhalb Chinas ist möglich.

Bislang ist PUBG nur für den PC erhältlich, eine Version für Xbox One ist in Arbeit. In China wird Playerunknown's Battlegrounds zusätzlich auch für Smartphones erscheinen, wie Entwickler Bluehole nun bekannt gab.

In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Publisher Tencent wird PUBG speziell für Mobilgeräte angepasst und umgesetzt. Das Spielgefühl der PC-Version soll auf Smartphones und Tablets erhalten bleiben - unklar ist aktuell jedoch, für welche Betriebssysteme und Plattformen PUBG erscheinen soll.

Momentan ist die Veröffentlichung von PUBG für Handys nur in China geplant, der Release außerhalb ist jedoch denkbar. Weitere Informationen zur Mobilversion sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

