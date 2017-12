PUBG - Erster Trailer zur Handy-Version

In China erscheint PUBG demnächst als Handy-Version. Publisher Tencent hat nun einen ersten Trailer zur Umsetzung veröffentlicht. Wirklich viel Gameplay gibt es darin aber nicht zu sehen.

Auf dem PC ist PUBG bereits ein voller Erfolg, im kommenden Jahr soll der Battle-Royale-Shooter auch Smartphones erobern. In China wird der Publisher Tencent eine spezielle Handy-Umsetzung veröffentlichen, die zusätzlich an „sozialistische Werte“ angepasst wird.

Nun haben Entwickler Bluehole und Tencent einen ersten Trailer veröffentlicht, in dem auf die Mobile-Version eingegangen wird. Wirklich viel zu sehen gibt es aber nicht - es handelt sich hierbei lediglich um einen CGI-Trailer, der kaum auf das tatsächliche Gameplay schließen lässt.

Noch ist unklar, wann genau PUBG für Smartphones erscheinen und ob es zusätzlich zur China-Veröffentlichung einen internationalen Release geben wird. Wir haben den Trailer unten eingebunden, mehr Details zur Mobile-Version gibt es in dieser News:

