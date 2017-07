PUBG - Erste eSport-Turnier findet im Rahmen der gamescom statt

Im Rahmen der gamescom wird ein eSport-Turnier zu Playerunknown's Battlegrounds stattfinden, wie die Entwickler kürzlich bekannt gegeben haben. Insgesamt winkt ein Preisgeld in Höhe von 350.000 US-Dollar.

Noch immer herrscht ein ungebrochener Hype um den Battle Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds. Es schien nur eine Frage der Zeit, wann der Multiplayer-Titel noch einen Schritt weitergehen wird und im virtuellen Sportgeschäft mitmischt.

Schneller als gedacht ist dieser Moment jetzt bekommen. Entwickler Bluehole hat kürzlich bekannt gegeben, dass man mit Battlegrounds nicht nur auch auf der gamescom vertreten sein wird, sondern im Rahmen der Messe (23. bis 26. August 2017) das erste eSport-Turnier stattfinden lassen möchte. Bei dem sogenannten Invitational treten 80 der besten und bekanntesten "PUBG"-Spieler gegeneinander an.

Gekämpft wird in den Modi Solo, Duo, Duo First Person sowie Squad. In Kooperation mit der ESL wird es zudem ein Preisgeld für die Gewinner in Höhe von insgesamt 350.000 US-Dollar geben. Um das Preisgeld zusammenzubekommen wird Bluehole ab dem 03. August unterschiedliche Skin-Pakete anbieten, deren Erlöse aus dem Verkauf nicht nur in das Preisgeld, sondern auch in verschiedene wohltätige Projekte fließen soll.

Dabei werden das "Survivor Crate" sowie das "Wanderer Crate" durch Battle Points erworben werden können, während das "Gamescom Crate" mit 2,50 US-Dollar zu Buche schlägt.

Wer nicht zu den ausgewählten Zuschauern vor Ort zählt, hat die Möglichkeit das Turnier auf den offiziellen Kanälen von Battlegrounds live zu verfolgen.

