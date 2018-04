PUBG - Entwickler ziehen vor Gericht, Mobile-Spiele seien dreiste Kopien

Erstmals zieht PUBG Corp. vor Gericht. Ein chinesischer Publisher soll zwei Spiele im App Store eingestellt haben, die jeweils eine dreiste Kopie darstellen. Da Apple hier scheinbar nicht aktiv wird, werden nun rechtliche Schritte eingeleitet.

PUBG Corp. verklagt nun einen Publisher wegen zwei Mobile-Spielen, die sie selbst als Klone von PUBG einstufen. Jüngst kam es zur ersten großen Battle-Royale-Klage. Der chinesische Publisher NetEase sieht sich nun mit einer Klage konfrontiert, die sie vor Gericht zerrt. NetEase zeigt sich für die Spiele Knives Out und Rules of Survival verantwortlich, die hier zur Debatte stehen.

Die Entwickler von PUBG sehen die Klone als Verletzung ihrer Markenrechte an. Im Vorfeld hat PUBG Corp. Apple wegen der Situation kontaktiert. Wahrscheinlich wollten sie hier einen Dialog aufnehmen, um die Spiele aus dem App Store entfernen zu lassen. Doch NetEase leugnet, dass es sich hierbei um Klone handeln soll. Deshalb wird das Bezirksgericht von Nordkalifornien jetzt aktiv. Die Klage sieht vor, dass NetEase die Spiele aus dem App Store (iOS) entfernt und die Entwicklung einstellt.

Knives Out und Rules of Survival dreiste Kopie?

PUBG Corp. gibt an, dass allgemeine Spielmechaniken einfach übernommen wurden. Das soll beim Battle-Royale-Prinzip anfangen und weitere Details beinhalten. So gebe es auch 100 Spieler, die von einem Flugzeug aus abspringen, Carepakete, die aus der Luft abgeworfen werden, und Das Item-Level sei ebenfall schlicht kopiert worden. Doch das sind nur einige Details.

Scheinbar ist der Ärger auch recht groß, dass in der Suche bei "PUBG Mobile" diese beiden Spiele mit an erster Stelle angezeigt werden. Die Kunden würden hier in die Irre geführt, die es für PUBG Mobile halten könnten.

Schließlich gibt es noch ein paar Screenshots, die Vergleiche aufweisen, die keineswegs von der Hand zu weisen sind. So wurden scheinbar gleich ganze Gebäude- und Landschaftsteile (beispielsweise das Kraftwerk) kopiert. Nachfolgend haben wir euch die entsprechenden Screenshots eingebunden, die der Anklage beigelegt wurden. Die Ähnlichkeiten sind verblüffend. Wir informieren euch über den Ausgang und das Urteil, wenn die Gerichte entschieden haben.