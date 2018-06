PUBG - Entwickler verteidigen das Spiel - nicht nur ein Asset Flip

Bereits vor zehn Monaten fiel einem Reddit-Nutzer auf, dass viele Modelle der ersten PUBG-Karte namens Erangel aus dem Asset Store der Unreal Engine stammen. Game Director Brendan Greene stellte schließlich in der vergangenen Woche im Vorfeld der E3 klar, dass der Battle-Royale-Shooter nicht bloß ein Asset Flip sei. Bei einem Asset Flip handelt es sich um ein Spiel, das nur aus zugekauften Assets zusammengesetzt wurde.

Etwas später wurde der Clip von Greene auf Reddit heiß diskutiert. Nun hat Ryan Rigney, Communication Lead bei PUBG, das Spiel innerhalb des entsprechenden Posts weiter verteidigt:

Nur so könne man schnell und kostengünstig die Arbeiten beginnen und ein sinnvolles Konzept entwickeln, das Spaß macht. Direkt ein Team aus 40 Art-Entwicklern einzustellen, sei einfach "keine schlaue Art zu arbeiten - dafür ist der Asset Store da. Er ist eine großartige Ressource für Teams, die clever arbeiten möchten."

"Von Anfang an war unsere erste Karte (Erangel) eine Kombination aus interner Arbeit in unserem Hauptquartier in Korea, direktem Einkauf von Assets und ausgelagerter Künstler im mittleren Westen der USA. Im Grunde haben ein paar Amerikaner die Militärbasis auf Erangel alleine gebaut. Das ging so gut, dass sich das Team in Korea dazu entschied, ein richtiges PUBG-Corp-Studio in Madison, Wisconsin für ein Inhouse-Art-Team zu eröffnen."