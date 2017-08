PUBG - Entwickler NetEase arbeitet an offensichtlichem Battlegrounds-Klon

Entwickler NetEase arbeitet derzeit an einem Mobile-Titel samt Battle Royale-Modus und offizieller Terminator 2-Lizenenz, der in der kommenden Woche in China erscheinen soll. Die Ähnlichkeiten zu Blueholes Playerunknown's Battlegrounds sind dabei mehr als nur ein wenig auffällig.

Der Titel Playerunknown's Battlegrounds dürfte in der Spiele-Branche mittlerweile so gut wieder jedem ein fester Begriff sein. Schließlich ist der Battle Royale-Shooter das erfolgreichste Spiel in der ersten Jahreshälfte. Da schien es nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Entwickler auf den Zug aufspringen und von dem Erfolg ein Stück für sich beanspruchen.

Wie der Videospiel-Analyst Daniel Ahmad nun via Twitter gepostet hat, arbeitet der Entwickler NetEase derzeit an einem Mobile-Titel, der offensichtlich sehr nah an Playerunknown's Battlegrounds angelehnt ist, allerdings auch die offizielle Terminator-Lizenz verwendet.

Dreister PUBG-Klon mit Terminator-Lizenz

Wobei der Titel weniger nah an Battlegrounds angelehnt ist, sondern eher wie eine recht dreiste Kopie anmuten lässt. Viele Assets scheinen direkt aus dem Shooter von Brendan Greene und Bluehole zu stammen. Auch die in der oberen Bildschirmecke eingeblendete Karte lässt direkt an Battlegrounds denken. Bisher ist lediglich bekannt, dass der Titel über einen Battle Royale-Modus für bis zu 48 Spieler verfügt, wie das genaue Spielprinzip ausschaut, ist bislang noch unklar.

Allerdings ist auf der Minikarte genau eine solche blaue Zone zu erkennen, die es auch in Battlegrounds gibt und die das Spielfeld regelmäßig kleiner werden lässt, damit die Spieler aufeinander zu getrieben werden.

Hierzulande werden wir den Titel aber wohl eh nicht zu Gesicht bekommen, schließlich erscheint ein Release in Deutschland aus offensichtlichen Copyright-Gründen sehr fraglich.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch zwei Vergleichbilder des Menüs aus Battlegrounds und seinem Klon eingefügt, macht euch einfach ein eigenes Bild.

NetEase is releasing a licensed Terminator 2 mobile game in China next week.



It'll have a 48 player battle royale mode. pic.twitter.com/E8Q3jne5zS — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 9. August 2017

