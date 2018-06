PUBG - Dschungel-Map Sanhok bald live, Event Pass ähnlich wie in Fortnite

Die neueste Dschungel-Map namens Sanhok, die für PUBG geplant ist, erscheint schon in wenigen Tagen für den PC. Zudem gibt es jetzt einen Event Pass, der ähnlich wie der Battle Plass aus Fortnite funktioniert.

Nach diversen Testläufen erscheint die dritte PUBG-Karte nun final auf den Live-Servern für den PC. Im Detail wird das Update am kommenden Freitag aufgespielt, also am 22. Juni 2018.

Falls ihr die Karte noch gar nicht gespielt habt, hier die wichtigesten Faktoren:

Die Karte ist um einiges kleiner als Miramar oder Erangel, genauer gesagt beträgt die Größe etwa ein Viertel des Umfangs. Zudem kann sich das Wetter auf der Karte verändern. Die Item-Spawnrate wurde optimiert und den Umständen angepasst. Wichtig ist auch, dass die "Safe Zone" den Aufenthaltsort der Spieler bewertet und anhand der Daten entscheidet, wo sie schließlich schrumpft. Das soll das Erahnen der nächsten Zone erschweren.

Die neue Kartengröße fokussiert schnelleres Gameplay. Durch die Größe sollen kontinuierliche Kampfsituationen von der ersten Minute an ausgelöst werden. Die mittige Phase einer Runde, die von den Spielern vielseits kritisiert wurde, wird damit auf dieser Karte womöglich nicht mehr als so störend empfunden.

Event Pass á la Battle Pass

Es wird auch einen Event-Pass für Sanhok geben, der kosmetische Items freischaltet, während hier auf das klassische Crate-System verzichtet wird. Ähnlich wie in Fortnite (beim Battle Pass) wird es hier jetzt auch Aufgaben geben, die ihr erledigen müsst, um im "Event Pass" weiter voranzuschreiten. Um alle Inhalte aus dem Event Pass zu erhalten, müsst ihr auf eine kostenpflichtige Variante zurückgreifen. Es wird ebenfalls tägliche und wöchentliche Aufgaben geben. Hinzu kommen Missionen, die an die jeweilige Karte gebunden sind. Ein finaler Preis steht noch nicht fest.

Ob Epic Games die Konkurrenz PUBG Corp. für das Ausborgen dieses Gameplay-Features auch verklagen wird? Alle Infos zur Klage seitens Bluehole und PUBG Corp, die sich gegen Epic Games wendet, erfahrt ihr in der folgenden Story:

