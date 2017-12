PUBG - Doch nur 30 FPS auf Xbox One X

Der Erfolg von Playerunknown's Battlegrounds war dermaßen bahnbrechend, dass eine Konsolenversion alles andere als überraschend kommt. Am 12. Dezember soll es so weit sein und das Spiel für die Xbox One und Xbox One X erscheinen. Noch gestern berichteten wir, dass die Variante für die normale Xbox One mit 30 FPS und die für die Xbox One X mit 60 FPS laufen werde.

Dabei handelte es sich offenbar aber um eine falsche Aussage seitens Brendan 'PlayerUnknown' Greene. Wie jetzt auf dem offiziellen Twitter-Account von PUBG bestätigt wurde, wird der Titel zum Launch auf allen Xbox One-Geräten nur mit 30 FPS laufen. Das Team arbeite weiter an dem Spiel und versuche im Laufe der Zeit die Frameraten zu erhöhen. Trotz des Launchs handelt es sich nämlich auch um eine Early Access-Version, die in den kommenden Wochen und Monaten Patches erhalten wird, die das Spiel und die Performance verbessern sollen.

Ob der Grund für die Entscheidung wirklich nur auf technischer Ebene liegt, ist nicht klar. Es könnte sich auch um eine bewusste Wahl handeln, damit die Spieler der Xbox One X-Version keinen Vorteil im Vergleich zur normalen Xbox One hätten.

While I previously stated PUBG would run at higher FPS at XGP launch on 12/12, I want to clarify that PUBG will run at 30 FPS across all @Xbox One devices. We’re constantly refining the game & exploring options to increase FPS, but this early in dev, we’re unable to confirm more.