PUBG - Deutliche Performance-Verbesserungen auf Xbox One

Die Performance in PUBG wurde inzwischen stark verbessert. Ein neuer Framerate-Test zeigt deutliche Besserungen, auch wenn die normale Xbox One immer noch Probleme aufweist. Auf der Xbox One X scheint das Spiel größtenteils flüssig zu laufen.

Wer PUBG zum Release erlebte, der hat auf der Xbox One mit starken Performance-Problemen kämpfen müssen. Teilweise lief der Titel mit einer Framerate von nur 4 FPS, wie erste Analysen zeigten.

Mit einigen weiteren Patches wurde die Stabilität des Battle-Royale-Shooters offenbar stark angehoben. „Digital Foundry“ berichtet in einem neuen Video, das PUBG auf der Xbox One mittlerweile deutlich flüssiger läuft.

Xbox One X deutlich stabiler für PUBG

Sowohl auf der normalen Xbox One als auch Xbox One X werden inzwischen größtenteils 30 FPS erreicht. Allerdings kommt es auf dem Standard-Modell sehr oft zu Performance-Einbrüchen in den Bereich von 20 FPS, gerade in Kämpfen mit anderen Spielern sind Besitzer einer normalen Konsole benachteiligt.

Die Startsequenz läuft auf beiden Konsolen weiterhin eher dürftig, durchschnittlich 20 bis 25 Bilder die Sekunde werden angepeilt. Im Landeanflug bricht die Framerate sogar auf unter 20 FPS ein, hin und wieder stürzt das Spiel komplett ab. Die vollständige Analyse findet ihr im unten eingebetteten Video.

