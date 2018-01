PUBG - Chancen in Lootboxen enthüllt: Einmal in 80 Jahren gibt es das seltenste Item

In Kürze wird es in PUBG zwei neue Lootboxen zu kaufen geben. Nun wurden die Chancen für das Erhalten bestimmter Items bekannt gegeben. Den seltensten Gegenstand gibt es durchschnittlich einmal in achtzig Jahren.

Vor Monaten angekündigt, jetzt auch umgesetzt: In PUBG wird es schon bald zwei neue Lootboxen zu kaufen geben. Diese enthalten ausschließlich kosmetische Gegenstände, doch die besonders seltenen haben die Bezeichnung wirklich verdient.

Zusammen mit Informationen zum neuen PUBG-Update wurden die Chancen für die neuen Lootboxen „Biker“ und „Desperado“ enthüllt. Damit wollen die Entwickler offenbar für Transparenz bei den üblicherweise umstrittenen Lootbox-Systeme sorgen.

Biker Crate: Chancen beim Öffnen

Die Biker Crate ist mit der Ingame-Währung „Battle Points“ erhältlich und lässt sich kostenlos öffnen. Spieler werden durchschnittlich achtzig Jahre brauchen, um auf die seltensten Items zu stoßen, deren Drop-Wahrscheinlichkeit bei gerade einmal 0,01% liegt. Die Gegenstände erscheinen somit in jeweils einer von zehntausend geöffneten Kisten.

Long-sleeved T-Shirt (Red) : 15.00%

School Shoes (Brown) : 15.00%

Raglan Shirt : 10.00%

T-Shirt (Pink striped) : 10.00%

Polka Dot T-Shirt : 10.00%

Dirty Long-sleeved T-Shirt : 10.00%

School Shoes (Black) : 5.00%

Skinny Jeans (Khaki) : 5.00%

Gas Mask (Half) : 4.50%

Beanie (Gray) : 4.50%

Sleeveless Turtleneck (Red) : 4.50%

Skinny Jeans (Pink) : 2.50%

Patrol Cap (Brown) : 1.20%

Sleeveless Turtleneck (Gray Striped) : 1.20%

Patrol Cap (Gray) : 0.40%

Biker Pants (Black) : 0.40%

Floral Shirt (White) : 0.26%

Sneakers (Black) : 0.26%

Padded Jacket (Purple) : 0.06%

Princess Power Tank-top : 0.06%

Floral Shirt (Black) : 0.05%

Biker Pants (Gray) : 0.05%

Aviator Goggles : 0.03%

Sleeveless Biker Jacket (Brown) : 0.01%

Sleeveless Biker Jacket (Black) : 0.01%

Cloth Mask (Checkered) : 0.01%

Desperado Crate: Eure Wahrscheinlichkeit für die Items

Die Desperado Crate könnt ihr ebenfalls mit Ingame-Währung erwerben, zum Öffnen benötigt ihr allerdings einen rund 2,50 Euro teuren Schlüssel. Der seltenste Gegenstand erscheint hier in einer von 625 Kisten. Benötigt werden fünf Jahre Spielzeit zum Erwerben der Ingame-Währung und etwa 1,340 Euro für Schlüssel.

Sleeveless Turtleneck Top (Gray) : 8.00%

Leather Boots (Black) : 8.00%

Punk Knuckle Gloves (Black) : 7.50%

Baggy Pants (Black) : 7.50%

Striped Tank-top : 7.50%

Wide Pants (Red) : 7.50%

Punk Knuckle Gloves (Red) : 7.00%

Sleeveless Turtleneck (Black) : 7.00%

Baggy Pants (Brown) : 5.00%

Long Leather Boots (Brown) : 5.00%

Striped Shirt (Gray) : 5.00%

Beanie (Brown) : 5.00%

Horn-rimmed Glasses (Black) : 4.50%

Training Pants (Light Blue) : 4.50%

Leather Boots (Brown) : 4.50%

Horn-rimmed Glasses (Brown) : 2.50%

Aviator Sunglasses : 1.30%

Checkered Jacket : 1.30%

Long-sleeved Leather Shirt : 0.60%

Leather Hoodie (Black) : 0.32%

Leather Hoodie (White) : 0.32%

Cloth Mask (Leopard) : 0.16%

Warum die PUBG Items so selten sind

In PUBG ist es nicht möglich, mit der Ingame-Währung mehr als sechs Kisten pro Woche zu erwerben. Das ist durchaus lobenswert, weil so ein mögliches Suchtverhalten eingeschränkt wird. Außerdem wird die Kiste, die ihr bekommt, zufällig vergeben: Die Chancen liegen bei jeweils 40 Prozent für Biker und Desperado sowie jeweils 10 Prozent für Wanderer und Survivor.

Wer ausgiebig spielt und es schafft, alle sechs Kisten innerhalb von einer Woche zu erwerben, bekommt also durchschnittlich 2,4 Biker-Kisten, 2,4 Desperado-Kisten und 1,2 andere Kisten. Da ihr nur so wenige Lootboxen bekommt, diese nur in limitierter Anzahl öffnen könnt und die prozentuale Drop-Chance derart gering ist, sind die seltenen Items tatsächlich eins: Verdammt selten.

Den PUBG-Entwicklern zufolge sind diese Einschränkungen gewollt, um eine gewisse Gegenstandsökonomie zu erschaffen. Alle Items können nämlich auf dem Steam-Marktplatz verkauft werden - die besonders seltenen für mehrere hundert Euro.

