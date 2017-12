PUBG - Brendan Greene über den aktuellen Stand der Xbox One-Version

Der Shooter Playerunknwown's Battlegrounds kann seit einigen Tagen auch auf der Xbox One von Microsoft gespielt werden. Momentan kämpft die Konsolen-Version zu PUBG allerdings noch mit einigen technischen Problemen wie beispielshalber starken Framerate-Einbrüchen. Nun hat sich Brendan Greene zu Wort gemeldet.

Seit wenigen Tagen können auch Konsolen-Besitzer in den Genuss des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds kommen. Denn mittlerweile ist der Titel nicht nur auf dem PC spielbar, sondern auch auf Microsofts Xbox One beziehungsweise Xbox One X.

PUBG So katastrophal läuft der Shooter auf der Xbox One

Brendan Greene über die Xbox-Version von PUBG

Während die Vollversion (Version 1.0) von PUBG am 20. Dezember 2017 für den PC erscheint, befindet sich die Xbox One-Fassung ab sofort im Early Access. Wie sich nun gezeigt hat, haben die Entwickler hier anscheinend ebenfalls noch einige Arbeit vor sich, um die Performance-Probleme in den Griff zu bekommen.

Der Titel hat wie seinerzeit die PC-Version teils mit starken Framerate-Einbrüchen zu kämpfen. Außerdem berichten zahlreiche Spieler über vereinzelte Verbindungsprobleme. Die Verantwortlichen Entwickler hinter Playerunknown's Battlegrounds haben bereits angekündigt, dass sie sich der Probleme annehmen werden.

PUBG Bereits eine Million mal für Konsole verkauft

Der aktuelle Stand auf der Xbox One

Nun hat sich auch Game Designer Brendan (Playerunknown) Greene über den aktuellen Status auf der Xbox One zu Wort gemeldet. Bei der Konsolen-Fassung sei es ähnlich wie bei der PC-Version. Auch hier habe man es wieder mit einem Early-Access-Start zu tun, der mit einigen technischen Problemen verbunden ist. Doch die Konsolen-Version wird in den kommenden Monaten eine ähnliche Entwicklung wie die PC-Fassung durchmachen und sich nach und nach verbessern.