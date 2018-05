PUBG - Bluehole verspricht erneut bessere Performance auf der Xbox One

Bluehole und PUBG Corp. sind sich der Problematik bewusst, die sich mit der Leistung des Spiels auf der Konsole Xbox One auseinandersetzt. Schon in wenigen Wochen soll sich hier nun einiges ändern, das letzte Update soll mit unerwarteten Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Wo sich die PC-Spieler von PUBG sicherlich noch hier und da mit etwaigen Tipps und Tricks zu helfen wissen, die Performance zu verbessern, ist es bei der Xbox One-Version kaum möglich, die Leistung zu steigern. Was also tun? Bluehole und PUBG Corp. müssen reagieren!

PUBG Verklagt Fortnite-Entwickler Epic Games

Die Spieler auf der Xbox One beklagen immer noch eine schlechte Performance, Framedropes und alles Dazugehörige. Nun haben sich die Entwickler mal wieder zur Sachlage geäußert und eine verbesserte Performance versprochen. Das wäre nur nicht das erste Mal, wie die Community weiß.

Leistung soll sich verbessern

So soll die Leistung des Battle-Royale-Shooters derzeit im Mittelpunkt stehen. Die Verbesserungen sollten eigentlich schon mit dem letzten Update in Kraft treten, doch dies war ganz offensichtlich nicht der Fall. Insbesondere am Anfang einer Runde ist die Performance erfahrungsgemäß nun sogar noch schlechter.

PUBG Corp. schiebt die Schuld auf das neue Streaming-Feature. Doch das neue System soll die wichtigsten Daten wie das Level zuerst laden. Dann folgen alle Daten mit einer niedrigeren Priorität. Schon in einigen Wochen soll das Laden der Level maßgeblich verbessert worden sein. Die Performance des Spiels soll sich zudem insgesamt verbessern. Das versprechen die Entwickler nun in der Stellungnahme. Es war jedoch nicht das erste Mal und womöglich bleibt es auch nicht beim letzten Mal, dass die Entwickler hinsichtlich der Performance Versprechungen gemacht haben. Deshalb bleibt es vorerst abzuwarten, wie es sich in den nächsten Wochen rund um PUBG auf der Xbox One entwickelt.

Derzeit findet der nächste Testlauf auf Sanhok auf der neuen Dschungelkarte statt. Alle Infos zur Teilnahme erhaltet ihr hier:

PUBG Weiterer Sanhok-Testlauf in dieser Woche