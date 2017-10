PUBG - Bluehole Inc. mittlerweile mehr als 4,6 Milliarden Dollar wert

Innerhalb eines Interviews mit Bloomberg sprach Entwickler Brendan Greene über den aktuellen Stand der Dinge rund um Playerunknown's Battlegrounds. Aus dem Gespräch geht außerdem hervor, dass das südkoreanische Unternehmen mittlerweile mehr als 4,6 Milliarden US-Dollar wert ist.

Wir werden nicht müde über Playerunknown's Battlegrounds zu berichten, denn der Titel wird auf der anderen Seite auch nicht müde weiterhin munter Rekorde aufzustellen. Erst vor kurzem hieß es von offizieller Seite her, dass der Batte-Royale-Shooter die Marke von zehn Millionen verkauften Einheiten durchbrechen könnte.

Bluehole Inc. mittlerweile mehr als 4,6 Milliarden Dollar wert

Vor wenigen Tagen schließlich übertrumpfe PUBG mit Leichtigkeit den Allzeit-Rekord von Dota 2 auf Steam. Mehr als 1,3 Millionen Spieler tummelten sich zum damaligen Zeitpunkt gleichzeitig auf den Servern des südkoreanischen Entwicklers. Da verwundert es nicht, dass das Unternehmen einen recht beeindruckenden Wert besitzt, mit dem wohl die Wenigsten vor einigen Monaten gerechnet hätten.

Im Rahmen eines Interviews mit Bloomberg sprach Entwickler Brendan "Playerunknown" Greene über den aktuellen Stand der Entwicklung und den derzeitigen Wert des Unternehmens. So geht aus dem Gespräch hervor, dass das Studio Bluehole Inc. mittlerweile einen Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar hat - eine riesige Summe, die man sich erst einmal vor Augen führen muss.

Alleine in den letzten drei Monaten habe sich der Unternehmenswert verfünffacht. Doch die Erfolgswelle ist noch lange nicht gebrochen. Schließlich befindet sich Battlegrounds gerade erst in der Early-Access-Phase. Außerdem soll noch in diesem Jahr eine entsprechende Version für die Xbox One sowie die Xbox One X folgen.

