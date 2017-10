PUBG - Blaue Zone soll tödlicher werden

Die Mannen von Bluehole haben ein Update für die Live-Server in der Pipeline. Die blaue Zone soll in Zukunft mehr Schaden über Zeit verursachen. Außerdem soll die Vollversion noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Community Manager von PUBG haben kürzlich einen Blogeintrag auf Steam verfasst, der sich auf die aktuellen Test-Server bezieht und die Patch-Notes für die kommende Woche bereithält.

Allem voran möchten sie hier das neue Feature ausprobieren, das sich auf das Klettern bezieht. Diesbezüglich sind Minimum drei Tage eingeplant, doch insgesamt wird es wohl einiges an Zeit in Anspruch nehmen, bis sich der Test-Build einigermaßen verwerten lässt. Im Fokus stehen hier zudem Bug Fixes wie die abgefeuerten Kugeln, die von Zeit zu Zeit Rüstung ohne weiteres durchschlagen konnten.

Blaue Zone DOT (Schaden über Zeit)

Die Entwickler geben zu verstehen, dass das Feedback seitens der Spieler oftmals auch im Zusammenhang mit der blauen Zone stand. So solle der Spieler in Zukunft mehr Zeit mit Kämpfen innerhalb der Zone verbringen, anstatt sich vermehrt mit Feindkontakt außerhalb der blauen Zone auseinandersetzen zu müssen. Ob es bei dieser Änderung verbleibt und sie in den finalen Build auf die Live-Server wandert, wird sich erst nach dem technischen Test zeigen. Es ist jedoch davon auszugehen.

Außerdem sind kürzlich einige Bilder zur Wüstenkarte aufgetaucht und die Entwickler haben verlauten lassen, dass die Wüste und das neue Kletter-Feature noch in diesem Jahr kommen sollen. Genauso wie die Vollversion, die Rede ist immer noch von der finalen Veröffentlichung in 2017. Wir dürfen gespannt sein!

