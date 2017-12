PUBG - Bereits eine Million mal für Konsole verkauft

Der Erfolg von PUBG geht problemlos weiter - die Version für die Xbox One verkaufte sich innerhalb der ersten 48 Stunden bereits über eine Million mal.

Es wird wohl niemand mehr versuchen, den Erfolg des Battle Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds in Frage zu stellen. Der Titel sorgte bereits auf dem PC für unglaubliche Rekorde und verzeichnet äußerst hohe Spielerzahlen, obwohl sich der Titel zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin in der Early Access-Phase befindet.

Kein Halt in Sicht

Wer jetzt dachte, dass der Zenit des Spiels überschritten wurde, dürfte mit der neuesten Mitteilung eines Besseren belehrt werden: Wie Microsoft jetzt bestätigte, verkaufte sich PUBG des koreanischen Entwicklers Bluehole innerhalb der ersten 48 Stunden auf der Konsole über eine Million mal. Es ist davon auszugehen, dass selbst Microsoft nicht mit einem solchen Ansturm rechnete und der Erfolg in dem Ausmaß doch eher überraschend sein dürfte.

Der Titel lässt sich mit der Veröffentlichung auf der Xbox One und der technisch stärkeren Xbox One X spielen, wobei beide Versionen auf eine Framerate von 30 Bildern pro Sekunde setzen. Ansonsten gab es in den vergangenen Tagen auch einige Stimmen, die die technische Seite des Titels kritisierten und mehrere Probleme bezüglich des Zielens andeuteten. Die Käufer des Spiels können jedoch beruhigt werden, denn ähnlich wie bei der PC-Version wird auch die Konsolenvariante im Laufe der Zeit mit weiteren Patches ausgestattet, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Dazu wird auch die Wüsten-Map Miramar zählen, die sich zum aktuellen Zeitpunkt auf den Testservern der PC-Version befindet.

Im Bundle erhältlich

Passend zum Erfolg des Titels steht jetzt auch ein Bundle mit PUBG zur Verfügung, das wohl ein perfektes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum darstellen dürfte. Um einen Überblick über die einzelnen Händler zu verschaffen, haben wir euch in der unterhalb dieser Zeilen stehenden News alle Informationen zusammengetragen, die ihr benötigt.

