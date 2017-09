PUBG - Battlegrounds schlägt Dota 2 - Allzeit-Rekord auf Steam

Es war bereits abzusehen, nun ist es passiert: Der Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds aus dem Hause Bluehole hat an diesem Wochenende einen neuen Allzeit-Rekord aufgestellt. Während am vergangenen Wochenende bereits mehr als eine Million Spieler gleichzeitig in dem Titel aktiv waren und sogar der Spitzenreiter Dota 2 sich kurzeitig geschlagen geben musste, steht Battlegrounds nun endgültig auf dem ersten Platz.

Mehr als 1,34 Millionen Spieler waren an diesem Wochenende gleichzeitig in Playerunknown's Battlegrounds aktiv, dies hat bisher kein anderes Spiel auf Steam erreicht. Dota 2 hielt den Rekord von etwa 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern über viele Jahre hinweg.

Hier muss allerdings auch bedacht werden, dass Dota 2 ein Free-to-Play-Spiel ist. Battlegrounds kostet hingegen aktuell bei Steam rund 30 Euro und befindet sich zudem noch in der Early-Access-Phase.

Highest peak player count on @steam_games! A sincere thank you to all our players & the amazing @PUBATTLEGROUNDS team I get to work with! GG pic.twitter.com/z8V2rdmQmm