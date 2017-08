PUBG - Der Battle Royale-Shooter überholte kurzzeitig Dota 2

Der Battle Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds aus dem Hause konnte am vergangenen Wochenende einen weiteren Meilenstein erreichen und kurzzeitig sogar Dota 2 überholen.

Während Anfang August mehr als 500.000 Spieler gleichzeitig Battlegrounds spielten, waren es kurze Zeit später bereits 600.000 aktive Spieler. Am vergangenen Wochenende konnte schließlich ein weiterer Meilenstein durchbrochen werden. Deutlich mehr als 800.000 Spieler waren gleichzeitig in dem Shooter aktiv.

Damit konnten nicht nur Dauerbrenner wie GTA 5 und Counter Strike: Global Offensive überholt werden, sogar Dota 2 musste sich kurzzeitig geschlagen geben. Entwickler Bluehole veröffentlichte via Twitter einen entsprechenden Screenshots, der belegt, dass Battlegrounds zeitweise mit 877.844 Spielern vor Dota 2 mit 838.519 gleichzeitig aktiven Spielern lag. Bedenkt man, dass sich Playerunknown's Battlegrounds noch in der Early Access-Phase befindet, sind diese Zahlen umso beeindruckender.

Bisher bleibt der absolute Rekord aber noch Dota 2 vorbehalten. Der Titel knackte erstmals im Jahr 2015 auf Steam die Millionenmarke. Allerdings erscheint es angesichts von mittlerweile mehr als acht Millionen Verkäufen nicht unrealistisch, dass Battlegrounds in nnaher Zukunft auch diesen Rekord überbieten kann.

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg