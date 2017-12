PUBG - Auswahl der Karten wegen Spieler-Feedback angekündigt

Bluehole hat auf das Feedback der Spieler von PUBG reagiert und sichert nun zu, dass nachträglich eine Möglichkeit zur Auswahl der Karte vor jedem Match hinzugefügt wird.

Die Testserver von PUBG mit der Wüsten-Map Miramar sind bereits seit einiger Zeit online, sodass sich die Spieler einen einen adäquaten Überblick verschaffen können. Ein Punkt fiel den meisten Spielern seit der Einführung der neuen Karte auf. Und zwar gibt es bis dato keine Auswahlmöglichkeit für die einzelnen Karten. Die Spieler sind gezwungen eine zufällige Karte zu betreten.

Freie Auswahl der Karte

Ihr könnt demnach nicht wählen, ob ihr eine Runde auf Erangel, der bereits veröffentlichten Karte, oder auf Miramar, der neuen Wüstenkarte, spielen möchtet. Viele Spieler nehmen dies zum Anlass und verlassen die Lobby kurz nach dem Start einer Runde wieder, um auf einen Server mit der gewünschten Karte zu gelangen.

Das Feedback der Spieler, die missgünstig auf diese Gegebenheit reagiert haben, hat nun auch die Entwickler im Hause Bluehole erreicht und sie haben sogar entsprechend reagiert. Die Entwickler ließen ein paar Worte auf ihrer offiziellen Webseite zurück:

"Wir verstehen, dass ihr die neue Karte als separaten Modus wahrnehmt. Deswegen kamen wir nun zu der Entscheidung, dass es das Beste wäre, wenn unsere Spieler die Karte auswählen können, auf die sie spielen möchten."

12 Spielmodi in PUBG

Mit den drei Team-Modi und zwei unterschiedlichen Perspektiven sowie der Auswahlmöglichkeit für die Karte wären das also potenziell 12 Spielmodi in PUBG laut Entwickler. Sie geben im weiteren Verlauf des Statements an, dass es schwierig werden könnte, bei 100 Spielern die Server für jeden Modus mit ausreichend Spielern zu versorgen. Doch sie werden es dennoch auf Wunsch der Spieler anpassen.

Dies benötige laut Aussagen ein wenig Zeit, weswegen die Karten nicht zur Version 1.0 auswählbar sein werden. Aber im kommenden Update dürfen wir dann sicherlich mit diesem Feature rechnen.