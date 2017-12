PUBG - Alle PC-Server international down

Jüngst wurde öffentlich kommuniziert, dass sämtliche PC-Server von PUBG offline sind. Der Ansturm auf die Version 1.0 in Hinsicht auf die Live-Server war scheinbar zu groß.

Update: Bluehole hat vor wenigen Minuten bestätigt, dass die Server wieder funktionieren. Scheinbar haben sie die Ursache ermitteln können und sie behoben. Sie geben jedoch nicht an, welche genauen Umstände zum Absturz sämtlicher Server auf internationalem Raum geführt haben.

PC servers are back up and running now. We identified the cause and fixed it. Thank you for your patience and understanding. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 21. Dezember 2017

Originalmeldung: Die Mannen von Bluehole haben heute PUBG in der Version 1.0 veröffentlicht. Doch wie sie jüngst via Twitter kommunizierten, sind alle PC-Server derzeit down.

PC-Server von PUBG international down

Noch gibt es keine genaue Antwort darauf, woran es liegt. Das Statement kommt vorerst sehr kurz daher. Lediglich die Info, dass die PC-Server in sämtlichen Regionen offline sind, wurde jüngst kommuniziert. Die Entwickler haben sich im selben Rahmen für die Umstände entschuldigt.

PC servers are down in all regions. We are investigating the cause. We greatly appreciate your patience and apologize for the inconvenience. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 21. Dezember 2017

Bei der hohen Spielerzahl war es anzunehmen, dass der Patch- respektive Release-Day nicht reibungslos vonstattengehen wird. Die Server der Xbox One-Version sind davon nicht betroffen.

Wann die Server wieder online gehen, ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten euch selbstverständlich bei PlayNation.de auf dem Laufenden.

PUBG Release von Update 1.0 ist da