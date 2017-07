PUBG: Battlegrounds - Update für Woche 16 ist auf Steam

Entwickler Bluehole hat ein neues Update zum Battle-Royale-Shooter Battlegrounds veröffentlicht. Was in der Woche 16 neu in PUBG ist, erfahrt ihr in den aktuellen Patchnotes.

Der Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds ist ein durchaus lobenswertes Beispiel für gelungenen Early Access. Nun hat Entwickler Bluehole Informationen zum wöchentlichen Update bekannt gegeben, das in Kürze ausgerollt wird.

Game Director Playerunknown enthüllte, dass im Week 16 Patch unter anderem der Zoom nach einer Wiederbelebung entfernt wurde. So wird nach dem Respawn bzw. Retten eines Mitspielers keine größere, automatische Anzeige mehr geben.

Bugfixes und neue Server

Der Fokus des Woche 15 Updates liegt aber auf zahlreichen Fehlerbehebungen. Demnach bleibt das Flugzeug, in dem die Spieler am Anfang einer Runde spawnen, manchmal nicht mehr einfach stehen. Außerdem wurden Bugs behoben, die in 4:3-Auflösung auftauchten.

Das neue Battlegrounds-Update wird noch heute auf die Test-Server aufgespielt. Wenn alles glatt läuft und keine neuen Fehler oder Performance-Einbrüche festgestellt werden, werden sie am morgigen Donnerstag auf den Live-Servern veröffentlicht.

Battlegrounds Week 16 Update - Steam Early Access

Client Performance:

Das Flugzeug, das die Air Drops abwirft, wurde optimiert

UI-Performance verbessert

Fehlerbehebungen:

Fehler behoben, durch den das Startflugzeug zum Beginn einer Runde unbeweglich wurde

Ein Fehler bei der Inventar-Anzeige in 4:3-Auflösung wurde behoben

Man kann den Bildschirm seiner Teamkameraden nun immer in Farbe beobachten

Man kann Waffen nicht länger von einem Fahrzeug unter Wasser aus abfeuern

Fehler behoben, durch den man Magazine an bestimmten Stellen der Startinsel (Lobby) nicht aufheben konnte

Man muss nicht länger die F-Taste drücken, um Türen zu passieren, die von einer Granate oder durch Bomben der roten Zone zerstört wurden

Wenn man ausgeknockt wird, während man zoomt, wird man nun nach dem Wiederbeleben nicht mehr zurück in den Zoom-Modus versetzt

Fehler behoben, durch den man Granaten nicht regelmäßig abwerfen konnte

Fehler behoben, durch den die ausgerüstete Waffe nicht im HUD angezeigt wurde, wenn man die Waffe mit einer Zahlentaste wechselt während man das Inventar offen hat

Seitenauswahl

Infos zu PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds - Early Access Update in Woche 15 Entwickler Bluehole hat ein neues Update zum Battle-Royale-Shooter Battlegrounds veröffentlicht. Was in der heutigen Woche neu in PUBG ist, erfahrt ihr in den aktuellen Patchnotes.