PUBG: Battlegrounds - Ubisoft interessiert sich für das Battle Royale-Gameplay

Offensichtlich ist Ubisoft an dem Battle Royale-Gameplay von Playerunknown's Battlegrounds interessiert. Den Erfolg des Titels habe das Unternehmen in den letzten Monaten genauestens verfolgt, eine Gefahr für eigene Titel wie Rainbow Six: Siege sieht man allerdings nicht.

Der Battle Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds gehört zu den erfolgreichsten Titeln in diesem Jahr. Auch der französische Publisher und Spieleentwickler Ubisoft hat den Weg von Battlegrounds verfolgt und ist offensichtlich an dem Gameplay des Titels interessiert.

Im Rahmen aktueller Geschäftszahlen hat sich Ubisofts CEO Yves Guillemot unter anderem auf den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege bezogen und erklärt, dass dieser weiterhin wächst. Eine Bedrohnung sehe man in Playerunknown's Battlegrounds nicht, was auch für andere Shooter von Ubisoft gilt.

"Battleground macht einen fantastischen Job", so Guillemot. Aber Rainbow Six wächst weiter. Und die Zeit, die mit dem Spiel verbracht wird, erhöht sich. Also sehen wir bei diesem Spiel keine Konkurrenz. Wir schauen uns an, was die Jungs machen. Es ist die Art von Gameplay, an dem wir interessiert sind. Vielleicht werdet ihr zukünftig etwas davon in den DLCs für einige unserer Spiele sehen."

Es kann dementsprechend sein, dass Ubisoft an einer entsprechenden Erweiterung arbeitet, die einen ähnlichen Battle Royale-Modus in Spiele wie The Division oder Ghost Recon Wildlands integriert.

