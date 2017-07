PUBG: Battlegrounds - So sieht der Battle Royale-Titel als 16-Bit-Version aus

Der Multiplayer-Shooter Playerunknown's Battlegrounds ist mittlerweile bereits Kult, obwohl sich der Titel derzeit noch im Early Access befindet. Wie das Spiel in 16-Bit-Grafik aussehen würde, zeigt nun eindrucksvoll ein entsprechendes YouTube-Video.

Zu Playerunknown's Battlegrounds gab es bisher bereits die kuriosesten Meldungen, kein Wunder schließlich ist der Hype rund um den Battle Royale-Shooter noch immer allgegenwärtig.

Doch in dieser Form habt ihr den Early Access-Shooter sicher noch nicht gesehen. Fans des Titels haben sich nun bei Assets aus Metal Slug bedient, diese modifiziert und daraus ein Battlegrounds als 2D-Sidescroller gebastelt. Ihr lauft also, ähnlich wie im Original, durch die Spielwelt, um bessere Ausrüstung zu finden und den eigenen Spielcharakter möglichst gut zu bewaffnen. Schließlich steht am Ende der große Showdown an, bei dem es auf gute und vor allem starke Nerven ankommt.

Natürlich ist die gesamte Umsetzung lediglich als Hommage an Playerunknown's Battlegrounds zu verstehen. Denn ein richtiger Multiplayer-Modus ist aufgrund der begrenzten Bildschirmgröße nicht wirklich umsetzbar. Dafür dürften sich Battlegrounds-Veteranen allerdings direkt wohl in der 2D-Welt fühlen. Eine coole Idee ist die Umsetzung also in jedem Fall, da dürften in dem einen oder anderen Spieler tatsächlich nostalgische Gefühle hochkommen.

Das entsprechende Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

