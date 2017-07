PUBG: Battlegrounds - Release-Versprechen seitens Entwickler relativiert

Es scheint, dass die Early-Access-Phase in Bezug auf Playerunknown's Battlegrounds wohl doch länger anhalten wird, als es ursprünglich von Blue Hole kommuniziert wurde. Der Release ist womöglich erst Ende 2017.

Der Entwickler Brendan "Playerunknown" Greene hat in einem aktuellen Interview davon gesprochen, dass der allseitsbeliebte Titel Playerunknown's Battlegrounds bereits in sechs Monaten seinen offiziellen Release feiert. Außerdem hat er über DayZ gesprochen und die Tatsache, warum er es versteht, dass das Spiel jetzt erst in die Betaphase kommt.

Er hat ein Versprechen gegeben, doch wird er es am Ende auch einhalten können? Scheinbar wird hier noch einiges gedreht, wie einem aktuellen Statement via Steam zu entnehmen ist. Hier hat er der Community noch einmal ausdrücklich verraten, was in den nächsten Monaten alles geplant sei. Damit hat er zugleich seine Aussage relativiert und den geplanten Release nach hinten verschoben.

"Wir haben uns dazu entschieden, den Release-Zeitraum des fertigen Spiels, ausgehend vom sechsmonatigen Zeitfenster, ein wenig nach hinten zu verschieben. Allerdings möchten wir versichern, dass wir immer noch mit einem Release bis zum Ende des 4. Quartals 2017 rechnen."

Nachvollziehbar ist es schon, dass ein festgelegter Zeitraum einen finalen Release ins Negative beeinflussen könnte. Von daher ist es womöglich auch ein kluger Umgang mit diesem Gegenstand. Nichtsdestotrotz gibt es wöchentliche und monatliche Updates für PUBG, die nicht nur den Spielern gefallen dürften, sondern auch Stück für Stück ein Schritt in Richtung finalen Release bedeuten.

In Bälde sollen vorerst Animationen fürs Klettern implementiert werden. Außerdem geht es bald ab in die Wüste, denn kürzlich gab es die ersten Teaser zur neuen Karte mit einer Wüstenlandschaft.

