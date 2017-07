PUBG: Battlegrounds - Pfanne schützt vor Beschuss von 50 Spielern

Playerunknown's Battlegrounds gehört weiterhin zu den beliebtesten Battle Royale-Spielen, die sich aktuell in Entwicklung befinden und bekommt täglich eine wachsende Spielerschaft dazu. Ein Highlight des Titels ist für viele Spieler die Bratpfanne, die schon dem einen oder anderen Spieler bereits das Leben rettete und damit nicht nur in der Küche ein sinnvoller Gegenstand ist.

Entwickler Bluehole hat ein neues Update zum Battle-Royale-Shooter Battlegrounds veröffentlicht. Was in der Woche 16 neu ...

Um den Zweck der Pfanne jetzt vollends unter Beweis zu stellen, scharte der YouTuber DooM49 ganze 50 Spieler um sich, die den teflonbeschichteten Gegenstand unter starken Kugelhagel setzten. Das wenig überraschende Ergebnis der Experiments: Das Versuchskaninchen überlebte und die Pfanne gab durch das Feuer ein wahres Feuerwerk von sich.

Auch andere kuriose Ideen probierte der wilde Haufen aus. Einen Blick ist das Video also allemal wert. Aber Achtung: Probiert es besser nicht in der Realität aus. Die Pfanne und euer Leben könnte sehr wahrscheinlich stark drunter leiden.

