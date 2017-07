PUBG: Battlegrounds - PC-Spiel soll in 6 Monaten fertig sein

Playerunknown's Battlegrounds wird laut Entwickler Bluehole Studio vielleicht noch in diesem Jahr fertig. Innerhalb der nächsten sechs bis sieben Monate soll die finale PC-Version als Steam-Release kommen.

Es ist eine Sache der Ehre, sagt der Chef-Entwickler und Erfinder von Playerunknown's Battlegrounds Brendan „Playerunknown“ Greene in einem aktuellen Interview. Er spricht über den Release-Termin der PC-Version und warum er es versteht, dass DayZ nach Jahren der Entwicklung erst in die Beta-Phase kommt.

Finaler Release von Playerunknown's Battlegrounds

Voran geht Playerunknown mit einem gewagten Versprechen: PUBG soll in den kommenden sechs bis sieben Monaten fertiggestellt werden. Ob das wirklich so schnell geht, muss sich jedoch zeigen.

„Die anderen wollen uns weismachen, dass wir die Early Access [auf Steam] niemals in sechs Monaten verlassen können. Doch diese Herausforderung nehmen wir an. Ich garantiere Ihnen: Noch sechs oder sieben Monate und wir sind raus.“

Playerunknown und sein PUBG-Team

Was ihn da so sicher macht? Die Entwickler und die Leute um ihn herum. Sie hätten in der Vergangenheit und den letzten Wochen einen so guten Job gemacht, dass er so zuversichtlich ist wie er eben ist. „Es liegt am Team.“

