PUBG: Battlegrounds - Massenschlägerei mit 100 Spielern durch Server-Lag

In Playerunknown's Battlegrounds passieren immer wieder kuriose Situationen, die neben der Spannung, den Reiz des Spiels ausmachen. Was passiert zum Beispiel wenn durch einen Server-Lag alle 100 Spieler an derselben Stelle das Flugzeug verlassen müssen?

Der Battle Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds gehört derzeit zu den beliebtesten Titeln überhaupt - mehr als 224.000 aktive PUBG-Spieler tummeln sich momentan gleichzeitig in dem Spiel.

Allerdings befindet sich Battlegrounds noch in der Early Access-Phase, weshalb Fehler, Bugs und Lags immer mal wieder vorkommen können. Nicht selten führt dies zu kuriosen und oft komischen Situationen.

Durch einen Server-Lag ist das Flugzeug zu Beginn einer Runde in der Luft über der Insel steckengeblieben, weshalb alle 100 Spieler wohl oder übel per Fallschirm das Flugzeug verlassen mussten. Normalerweise verteilen sich die vielen Spieler während des Flugs über die Insel, in diesem Fall treffen alle Spieler in unmittelbarer Nähe aufeinander. Die Zeit wird aber gar nicht erst dafür verwendet, um besser Ausrüstung zu finden. Stattdessen werden die Fäuste ausgepackt, um eine Massenschlägerei zu starten.

Das entsprechende Video haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds - Juli-Update mit FOV-Anpassung und First Person-Sicht Wie jetzt bestätigt wurde, werden in dem großen Update zu Playerunkown's Battlegrounds, das für Ende des Monats Juli vorgesehen ist, einige neue Features den Weg ins Spiel finden. So ...