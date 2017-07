PUBG: Battlegrounds - Fahrrad offenbar als Vehikel geplant

Auf den zuletzt veröffentlichten Bilder zu Playerunknown's Battlegrounds, die erste Eindrücke von der kommenden Wüsten-Map verschaffen sollten, wurde nun auch ein Fahrrad entdeckt. Jetzt wird vermutet, dass es sich dabei um das nächste Fahrzeug handeln könnte, das seinen Weg in den Battle Royale-Titel schafft.

Mit Playerunknown's Battlegrounds haben die Entwickler von Bluehole Studios einen wahren Hype erschaffen, der unaufhörlich ansteigt. Massenhaft Updates mit Verbesserungen und neuen Waffen, sorgen bei der Community immer wieder für neue Motivation, den Titel besser kennenzulernen und das eigene Können zu verbessern.

Schon gestern veröffentlichte das Entwicklerstudio auf ihrem Twitter-Profil erste Bilder zu der angekündigten Karte, die sich in einem Wüstenareal befinden soll. Was jedoch erst beim genaueren Hinsehen auffällt, ist dass sich auf einem der Bilder auch ein Fahrrad im Hintergrund versteckt. Das weckt jetzt Spekulationen, ob es sich dabei um das nächste Vehikel handeln könnte, das in das Battle Royale-Spiel eingebaut wird. Bisher fügte man noch kein Fahrzeug hinzu, mit dem man sich leise fortbewegen und den Feind so überraschen kann.

Der Schritt ein Fahrrad einzufügen, wäre also nur logisch. Das Fahrrad erfreute sich schon in der ARMA 2-Mod DayZ einiger Beliebtheit. Eine offizielle Bestätigung seitens des Entwicklerstudios gibt es bisher noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad nicht völlig unbewusst auf dem Bild platziert und der Drahtesel somit indirekt ankündigt wurde.

