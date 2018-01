Project Octopath Traveler - Nintendo Switch-Demo ein voller Erfolg: Feedback in Vollversion eingearbeitet

Ganze 1.000.000 Spieler haben sich die Demo heruntergeladen und das RPG ausprobiert. Der zuständige Produzent Masashi Takahashi zeigt sich sichtlich überwältigt. Ganze 45.000 Rückmeldungen gab es zudem auf die zugehörige Umfrage, was sie am Spiel verbessern könnten. Laut Aussagen sei bereits einiges Feedback übernommen worden. Zum Beispiel dürfen sich die Spieler nun über ein besseres Interface, Event-Szenen und Kampfsystem zum Release freuen. Außerdem wurden Kleinigkeiten integriert, wie die Tatsache, dass die Spieler nun noch schneller laufen können. Das begehrte Fast-Travel-Feature wurde ebenfalls verbaut.

Eine entsprechende Demo wurde im letzten Jahr bereits veröffentlicht. Kürzlich haben sich die Entwickler nun innerhalb eines Videos zu der Demo ausgesprochen. So sei der Release der Demo im September 2017 recht erfolgreich verlaufen.

Mit Project Octopath Traveler dürfen wir uns über ein ganz besonderes Abenteuer freuen, das Einzug auf die Hybridkonsole Nintendo Switch halten wird. Das RPG von Bravely Default und Square Enix setzt auf eine fantastische HD-2D-Grafik. Es kommen CG, Pixelgrafik und weitere visuelle Effekte zusammen, um so einen einzigartigen Look zu erschaffen.

Das neue Spiel für die Nintendo Switch Project Octopath Traveler erhält in der finalen Version zahlreiche Verbesserungen, die sich auf das Feedback der Demo-Spieler beziehen.

