project OCTOPATH TRAVELER - Neues RPG von Square Enix für die Nintendo Switch

Nintendo hat innerhalb ihrer aktuellen Nintendo Direct einen neuen Titel aus dem Hause Square Enix angekündigt. project OCTOPATH TRAVELER (Arbeitstitel) soll exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Eine Demo wurde bereits veröffentlicht.

Viel Aufruhr gab es am heutigen Tage im Zuge der Nintendo Direct, die am frühen Morgen von Nintendo veröffentlicht wurde. Nicht nur Wolfenstein II: The New Colossus und DOOM erscheinen in Bälde für die Nintendo Switch, es wurde zudem ein spezielles Bundle mit Super Mario Odyssey angekündigt:

Doch es gibt noch mehr rund um das Urgestein aus der Gaming-Industrie zu berichten. Nintendo arbeitet in Hinsicht auf die Hybridkonsole mit dem namenhaften Spielehersteller Square Enix zusammen, die ein neues RPG in der Pipeline haben.

Derzeit werkeln die Entwickler an einem Spiel namens "project OCTOPATH TRAVELER", das von Bravely Default bei Square Enix produziert wird. Innerhalb des Spiels werden die Switch-Spieler in eine Fantasy-Welt entführt, die eine Mischung aus CG, Pixelgrafik und visuellen Tricks darstellt, um ihre Umgebung zum Leben zu erwecken. Die Entwickler sprechen von einer "HD-2D"-Grafik.

Helden und Fähigkeiten

Im Spiel selbst dürft ihr zwischen acht Helden wählen, die allesamt über eigene Talente und Ziele verfügen. Der Spieler wird viele Entscheidungen selbst treffen müssen, was das Kernelement des Titels auszeichnet. Im Detail verfügt jeder Charakter über sogenannte "Wege-Aktionen", die es euch ermöglichen differenziert auf eure Umgebung und andere Figuren innerhalb des Abenteuers zu interagieren.

"Die Tänzerin Primrose kann andere dazu verführen, ihr zu folgen. Mit dieser Kraft könnte sie einen Vermissten finden und zurückbringen oder ihre Feinde in eine Falle locken."

Das Kampfsystem verläuft rundenbasiert und birgt neue Mechaniken wie z.B. das Boost-System. Die erhaltenen Boost-Punkte können vom Spieler für verstärkte Angriffe und Fähigkeiten verwendet werden.

Demo-Download im eShop

Der Titel erscheint 2018 für die Hybridkonsole Nintendo Switch, allerdings könnt ihr schon jetzt eine Demo für die Nintendo Switch im eShop herunterladen!

Seitenauswahl

Infos zu project OCTOPATH TRAVELER