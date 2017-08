Project Cars 2 - Wie gut spielt sich das Rennspiel? - Unser erstes Fazit

Wir waren in der Klassikstadt Frankfurt und haben uns das Rennspiel Project Cars 2 von Slightly Mad Studios ganz genau angeschaut. Wie sich der Titel spielt und warum wir andauernd gegen die Mauer gefahren sind, klären wir in unserem Event-Video.

Im Rahmen eines Project Cars 2-Event hat uns Publisher Bandai Namco vor einigen Wochen nach Frankfurt eingeladen und uns ihr neuestes Rennspiel testen lassen. Zu Beginn lauschten wir einer sehr detaillierten Präsentation durch niemand geringeren, als Game Director von Slightly Mad Studios Stephen Vilojen. Bevor wir selber Hand anlegen durften, erklärte uns Vilojen die umfangreichen Menüs und die schier unzähligen Optionen. Tatsächlich gibt es bei Project Cars 2 fast nichts, was nicht an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Neben der Möglichkeit den Titel wie gewohnt mit einem Controller zu steuern, durften wir uns zudem in einen gemütlichen Racing Seat sinken lassen und ein Force-Feedback-Lenkrad mit unseren Händen umschließen. Schon nach kurzer Zeit auf der Strecke hatten wir vergessen, dass wir lediglich in einem virtuellen Fahrzeug sitzen. Die Rennphysik und das grundsätzliche Fahrgefühl wissen tatsächlich zu überzeugen und ziehen vor allem schnell in ihren Bann. Beeindruckt haben uns aber vor allem die vielen verschiedenen Wettereffekte, die nicht nur Einfluss auf das Gameplay beziehungsweise das Verhalten unseres Rennwagens haben, sondern zudem einfach wunderschön aussehen.

Wenn gerade der Regen nachlässt und die Sonne durch die dunklen Wolken bricht, nimmt man seine Augen auch gerne mal von der Rennstrecke - auch wenn dies im nächsten Unfall resultieren könnte. Und davon haben wir mehr erlebt, als uns lieb war. Zwar kann der Schwierigkeitsgrad ebenfalls individuell angepasst werden, um Anfänger aber auch Profis zu bedienen, ein wenig Eingewöhnungszeit benötigt Project Cars 2 aber trotzdem - vor allem mit einem Force-Feedback-Lenkrad.

Um euch an dieser Stelle nicht nur trocken irgendwelche Fakten aufzulisten, haben wir für euch ein kleines Video am Start, das unsere ersten Eindrücke zusammenfasst und auch den einen oder anderen, natürlich geplanten, Crash beinhaltet.

Unser Event-Video findet ihr wie gewohnt in unserer Videorubrik.

