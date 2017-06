Project Cars 2 - Release-Termin für PC, PS4 und Xbox One bekannt

Project Cars 2 hat einen offiziellen Release-Termin von Bandai Namco erhalten. Demnach wird das Rennspiel noch in diesem Jahr für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen.

Der Veröffentlichungstag von Project Cars 2 ist bekannt gegeben worden. Bandai Namco und Slightly Mad Studios haben zum Release-Termin des Rennspiels zudem einen Trailer veröffentlicht. Es sind nicht mehr viele Monate bis zum Erscheinungszeitpunkt des PC- und Konsolen-Titels.

Release-Termin von Project Cars 2

So wird Project Cars 2 am 22. September 2017 seinen Release für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC feiern. In Project Cars 2 werden mehr als 170 Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die Entwickler des Slightly Mad Studios versprechen, mehr Strecken als im Vorgänger Project Cars zu bieten. Über 50 Ortschaften soll es in der Rennsimulation geben.

Project Cars 2 wird in verschiedenen Versionen erscheinen. So wird zum Release am 22. September 2017 neben der Standard-Fassung auch eine Limited Edition und eine Collector’s Edition zum Kauf bereitstehen. Für Hardcore-Fans gibt es außerdem eine limitierte Ultra Collector’s Edition.

