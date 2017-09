Project Cars 2 - Besser als der Vorgänger? - Die Rennsimulation bei uns im Test

Kann Project CARS 2 die Fehler des Erstlings verbessern und den Thron der Rennsimulationen erklimmen? Wir warfen einen genauen Blick auf das Spiel der Slightly Mad Studios und teilen euch in unserem Test mit, ob uns der Titel überzeugen konnte.

Am Freitag, den 22. September, erscheint Project CARS 2, der Nachfolger der beliebten Rennsimulation aus dem Hause Slightly Mad Studios. Durch Anpassungen und neue Features, wie zum Beispiel der Möglichkeit auf Eisstrecken zu fahren, möchte das Team die bereits sehr gute Rennsimulation noch weiter verbessern.

Wir konnten in den letzten Tagen schon einen genauen Blick auf die Vollversion des Spiels werfen und den Titel auf Herz und Nieren testen. Unsere Eindrücke und Meinung zu Project CARS 2 findet ihr in unserem Test, den ihr wie gewohnt auch in unserer Artikel-Rubrik findet.

So viel sei schon mal hier gesagt: Project CARS 2 macht einiges richtig und überzeugt mindestens genau so sehr wie der Vorgänger.

Also schnallt euch an und macht euch bereit für eine rasante Spritztour auf den Rennstrecken der Welt!

Infos zu Project Cars 2