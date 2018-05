Pro Evolution Soccer 2019 - Konami kündigt den Titel offiziell an, Release im August

Konami hat den neuesten Teil der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Neben neuen Inhalten und Features haben die Verantwortlichen außerdem den Release-Termin des Titels bekannt gegeben.

Neben einem neuen FIFA-Ableger wird es auch in diesem Jahr einen weiteren Teil der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer geben. Nun hat Konami PES 2019 mit einem ersten Trailer offiziell angekündigt. Wie es heißt, wird der Titel am 30. August 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Offensichtlich wird es dabei keine Version für betagtere Konsolen wie PS3 oder Xbox 360 geben.

Zahlreiche Neuerungen

Fans dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen und Features freuen. Dazu zählen zusätzliche Lizenzen, neue Gameplay-Mechaniken, ein neuer myClub-Modus mit Hochleistungsspielern, ein Koop-Modus sowie die PES League. Außerdem wird es Spielerlegenden wie Beckham, Maradona, Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini und Kahn geben. Später sollen weitere Legenden hinzukommen und das Spiel somit erweitern.

Auf der technischen Seite ist die Rede von einer 4K-Auflösung mit HDR-Support, wodurch die "Global Illumination"-Beleuchtung und die Schatten noch besser aussehen. Während das Publikum durch mehr Details noch realistischer dargestellt wird, werden Fans über die neuen schicken Grastexturen und die Schneewetter-Effekte staunen.

PES 2019 wird am 30. August 2018 erscheinen und in zwei physischen Editionen erhältlich sein. Dabei befindet sich Philippe Coutinho auf der Standard Edition und David Beckham auf dem Cover der Special Edition, die myClub Boni enthält. Außerdem wird es eine Legend-Edition mit weiteren myClub-Inhalten geben.