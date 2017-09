Pro Evolution Soccer 2018 - Offizielle Veröffentlichung und PC-Demo steht bereit

Am heutigen Tag erscheint Pro Evolution Soccer 2018 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Außerdem erhalten PC-Spieler die Demo-Version, um sich ein eigenes Bild des neuesten Ablegers der Fußballsimulation zu machen. Für Konsolenbesitzer ist die Anspielversion bereits seit einigen Wochen verfügbar.

Konami Digital Entertainment hat heute Pro Evolution Soccer 2018 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One offiziell veröffentlicht. Außerdem haben die Entwickler bestätigt, dass es ein frei verfügbares Day-One-Update für PES 2018 geben wird. Dieses soll sicherstellen, dass die Teams auf dem aktuellen Stand sind.

"Dies ist der bedeutendste PES Launch seit Jahren, und nach den weltweit überwältigenden Reaktionen auf Messen wie der gamescom und der Veröffentlichung der Demo freuen wir uns besonders auf diesen Start. Wir haben hart daran gearbeitet, Gamern ein Spielerlebnis mit dem bislang höchsten Maß an Realismus zu geben und sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Mit Legenden wie Beckham und Bolt, die jetzt im Spiel sind, haben wir mit PES 2018 neue Höhen erreicht, und wir können es nicht abwarten, bis die Fans es ausprobieren!", so Jonas Lygaard, Senior Director of Brand and Business Development von Konami.

PC-Demo steht ebenfalls zum Download bereit

Konsolenbesitzer haben die Demo zu Pro Evolution Soccer 2018 bereits vor einigen Wochen erhalten. Ab sofort kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Anspielversion. Diese kann über Steam heruntergeladen werden.

Innerhalb der PC-Demo können offline Freundschaftsspiele sowie der Koop-Modus ausprobiert werden. Dabei stehen zwei unterschiedliche Stadien zur Verfügung: Der Signal Iduna Park und Camp Nou. Die spielbaren Teams bestehen aus Borussia Dortmund, Liverpool, Barcelona und Inter Mailand. Weiterhin sind südamerikanische Clubs wie Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, River Plate und Colo-Colo in der Demo enthalten.

Außerdem sind in der PC-Demo zu PES 2018 die folgenden Nationalmannschaften mit dabei: Deutschland, Brasilien und Argentinien.

