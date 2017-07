Pro Evolution Soccer 2018 - Luis Suárez ist als Coverstar enthüllt worden

FC Barcelonas Stürmer Luis Suárez ist hierzulande der Coverstar von PES 2018. Dies hat Konami innerhalb einer Pressemitteilung offiziell bekannt gegeben.

Luis Suárez, der Stürmer des FC Barcelona, ist zum Coverstar der europäischen Version von Pro Evolution Soccer 2018 erklärt worden. Dies hat Konami innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Passend dazu ist zudem das hierzulande verwendete Cover mit Bildern versehen worden.

"Ich bin ein riesiger Fan von PES, deshalb ist es eine echte Ehre für mich, dieses Jahr auf dem Cover zu sein", so Suárez. "Jedes Jahr wird dieses Spiel besser und besser, und die Arbeit, die in das Entstehen von PES 2018 gesteckt wurde, zeigt sich deutlich. Ich kann nicht glauben, wie real und lebensecht ich im diesjährigen Spiel aussehe. Es ist einfach unglaublich."

"Luis Suárez ist für uns der beste Stürmer der Welt, der gleichzeitig am besten die kompletten Torjägereigenschaften vereint, mit einer Historie, die für sich selbst spricht – wir sind sicher, dass er in der kommenden Saison seinen Tor-Rekord abermals verbessern wird”, meint Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development at Konami Digital Entertainment B.V.

"Wir sind sehr glücklich, mit ihm arbeiten zu dürfen, und wir haben viele Ressourcen investiert, um seine Fähigkeiten und Bewegungen detailgetreu in PES 2018 nachzubilden. Auf der diesjährigen gamescom zeigen wir eine neue Version des Spiels und freuen uns auf Besucher und Spieler, die sich von Suárez und seinen realistischen Fähigkeiten und dem herausragenden Gameplay persönlich überzeugen können!"

PES 2018 erscheint Mitte September für PC, PlayStation 3, PlayStation 4 sowie Xbox 360 und Xbox One.

