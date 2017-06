Pro Evolution Soccer 2018 - Keine Version für Nintendo Switch geplant

Konami bestätigte jetzt in einem Interview, dass Pro Evolution Soccer 2018 nicht für die Nintendo Switch erscheinen wird. Man habe sich mit der Thematik befasst und vorerst dagegen entschieden.

Auch wenn Konami der Videospielindustrie gefühlt immer stärker den Rücken kehrt, wird auch in diesem Jahr ein neuer Teil der beliebten Fußball-Simulations-Reihe PES erscheinen. Mit Pro Evolution Soccer 2018 möchten die Japaner mehr Neuerungen bieten, als es in den letzten zehn Jahren gab. Dabei ist es auch das erste Mal, dass die PC-Version auf Augenhöhe mit der Version für die Konsolen sein soll.

Alles neu - außer Switch

Bei all den Neuerungen, die die Reihe erfahren soll, wäre es doch eigentlich nur logisch, dass man auch einen Release für die Nintendo Switch in Betracht zieht. Das sei auch geschehen, wie Adam Bhatti von Konami im Interview mit Gamesradar mitteilte. Demnach habe man sich mit der Thematik beschäftigt und zumindest für Pro Evolution Soccer 2018 dagegen entschieden:

“Natürlich haben wir es in Betracht gezogen. Aktuell schließen wir es nicht aus, aber für PES 2018 sind die angekündigten Plattformen die Einzigen [für die sich das Spiel in Entwicklung befindet]”

Laut Bhatti bedeute dies aber nicht, dass die Verbindungen zwischen Konami und Nintendo zerbrochen seien. Ganz im Gegenteil, denn er ist davon überzeugt, dass viele Spieler von der Switch begeistert sind. Des Weiteren veröffentlichte Konami zum Launch der Nintendo Switch das Spiel Bomberman R, das ebenfalls gut bei der Spielerschaft ankam.

Bhatti äußerte sich auch zum Thema Xbox One X: So habe das Entwicklerteam zur ungefähr gleichen Zeit wie alle anderen erst von der Konsole erfahren. Das ist äußerst spät, aber man sei in Kontakt mit Microsoft und möchte die Konsole nicht aus den Auge lassen. Das Team werde jetzt einige Ressourcen aufwenden, um das Erlebnis auf der Xbox One X noch zu verbessern und so möglicherweise eine deutlich stärkere Version für Microsofts aufgewertete Konsole zu veröffentlichen.

