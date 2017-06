Pro Evolution Soccer 2018 - Deutsche Kommentatoren bekanntgegeben

Pro Evolution Soccer 2018 wird mit Hansi Küpper und Marco Hagemann neue deutsche Kommentatoren bekommen. Dies bestätigte Konami jetzt offiziell.

Konami möchte in diesem Jahr mit Pro Evolution Soccer 2018 allerlei Neuerungen bieten. So will man sich mehr weiterentwickeln als man es aus den letzten Jahren gewohnt ist. Auch die deutschen Kommentatoren werden ausgetauscht, um auf dem aktuellen Stand der Fußballberichterstattung zu bleiben.

Erfahrung wird geboten

Wie Konami jetzt offiziell bestätigte, werden im neuesten Ableger der PES-Reihe die deutschen Kommentatoren Marco Hagemann von Eurosport und Hansi Küpper von Sky die Stimmung im Stadion einfangen.

"Wir freuen uns, dass sowohl Marco Hagemann als auch Hansi Küpper bei dem ambitioniertesten PES Titel dabei sind, den wir jemals veröffentlicht haben. Ihr Wissen und ihre Leidenschaft strahlen förmlich aus der virtuellen Kommentatoren-Kabine von PES 2018. Auch für den jüngsten Teil haben beide eng mit uns zusammengearbeitet, um im Einklang mit unseren ambitionierten Veränderungen auch die Kommentare im Spiel zu verbessern."

Im Hinblick auf die neuen TV-Rechte der Bundesliga ist die Entscheidung auf zwei unterschiedliche Sender zu setzen, völlig logisch. So wurden die Rechte an den Spielen aufgeteilt und so werden einige Spiele nicht bei Sky übertragen, sondern werden nur auf Eurosport ausgestrahlt. Hinter den Kulissen gab es immer wieder Streitereien, die auch aktuell noch nicht völlig beigelegt sind.

Pro Evolution Soccer 2018 wird am 14. September für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC erscheinen.

