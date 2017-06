Prey - Speedrun in 12 Minuten durchgespielt

Prey wird in mehreren Speedruns innerhalb weniger Minuten durchgespielt. Der Weltrekord liegt derzeit bei 12 Minuten und 46 Sekunden. Dabei nutzen die Speedrunner in dem Bethesda-Spiel Glitches und Bugs, um schnell voranzukommen.

Wer Prey spielen will, muss mit 10 bis 15 Stunden Spielzeit rechnen. Wer sich alles in Ruhe ansehen möchte, kann auch 20 Stunden oder mehr in der Sci-Fi-Welt des Action-Adventures verbringen. Wenn aus Stunden jedoch Minuten werden, geht es nicht mehr um Spielspaß, sondern um Rekorde.

Der aktuelle Weltrekord im Durchspielen von Prey liegt bei 12 Minuten und 46 Sekunden. So viel benötigte der Speedrun von DrTChops, der seinen Run sogar auf Twitch live übertrug. Dort steht auch die Aufnahme der gesamten Spielzeit zur Verfügung, auch wenn es nur wenige Minuten sind.

Davor lagen die Weltrekorde im Prey-Speedrun bei 19:34 Minuten oder mehr. Die Rekorde ändern sich stetig, da die vielen Glitches und – erzwungenen Bugs – in Prey dazu führen, dass das Spiel noch schneller durchzuspielen ist. Zudem hat der Speedrunner einen Vorteil, der neue und kürzere Wege zum Ende findet.

