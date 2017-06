Prey - Review-Wertungen der Testberichte im Überblick

Seit dem Release ist Prey von Arkane Studios und Bethesda Softworks auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One spielbar. Passend dazu sind die Tests samt Wertungen veröffentlicht worden, die wir euch in unserem Review-Überblick präsentieren.

Wie gut ist Prey? Dieser Frage gingen wie bei allen großen Spiele-Releases die internationalen und nationalen Games-Magazine nach. Zu welchem Fazit sie in ihren Tests gekommen sind und was wir von dem Action-Adventure des Entwicklers Arkane Studios und Publishers Bethesda Softworks erwarten können, lest ihr hier.

Test-Wertungen zu Prey

Prey wird von den Spieletestern vor allem für die Geschichte und den stufenweisen Aufbau der Spieltiefe gelobt. So wird manchmal erst am Ende klar, welche Möglichkeiten dem Spieler eigentlich offenstanden, als er an einer bestimmten Stelle war. Andererseits waren diese Gameplay-Mechaniken natürlich schon während des Spielens möglich, sodass Prey sogar mehr Entscheidungsfreiheit als Deus Ex bescheinigt wird.

Auf der anderen Seite kommen sich die Erzählung und das Gameplay in die Quere. So sei der Anfang überragend, die Story könne aber seine Spannungskurve nicht halten und versinkt an einigen Passagen in der Bedeutungslosigkeit. Zudem schwächelt Prey mit Überraschungen – die Geschichte sei zumeist vorhersehbar und es werde meist die einfachste Erklärung für die zunächst unerklärlichen Geschehnisse gewählt.

Review-Prozente für Prey in der Übersicht

Wir ergänzen weitere Testberichte zu Prey, sobald sie veröffentlicht werden.

Infos zu Prey

