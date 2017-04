Prey - Die Raumstation Talos I in der Videotour

Wo spielt sich die Handlung in Prey eigentlich ab? Wenn ihr jetzt einen kurzen Ersteinblick in die entsprechende Raumstation Talos I haben möchtet, dann gibt es jetzt für euch eine Videotour.

Bereits in wenigen Wochen ist es schon soweit, dass auch Prey neu aufgelegt wird. Wir durften uns das neue Prey bereits bei Bethesda vor Ort angesehen. Unseren Ersteindruck und die entsprechende Preview haben wir für euch im Artikelbereich bereitgestellt.

Nun stellen sich die Spieler vllt. die Frage, in welches Setting sie die Entwickler entführen möchten und welche Umgebung dafür geschaffen wurde. Für jene Frage haben die Designer nun eine entsprechende Antwort parat.

Prey entführt euch auf die Raumstation namens Talon I. Laut Aussagen sei sie ein schillerndes Zeugnis unbändigen menschlichen Ehrgeizes, die voller Geheimnisse stecke. Die "Neo-Deco-Atmosphäre" dürfe die Spieler dabei nicht blenden, denn die Raumstation an sich stelle bereits eine Bedrohung dar. Es ist zudem möglich die Station zu verlassen und im leeren Raum zu agieren.

Die prachtvoll inszenierte Lobby und die industriell wirkenden Büroräume sollen dabei zum Großteil auf vielerlei Wegen erkundet werden können. Wer sich die Raumstation im Detail anschauen möchte, der kann dies in unserem Videobereich tun.

Prey wird am 5. Mai 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Wer das Spiel vorher antesten möchte, der erhält am 27. April 2017 eine kostenlose Demo, die einen Ersteindruck vermitteln soll.

