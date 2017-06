Prey - Patch behebt Probleme mit Savegames

Die Arkane Studios werkeln derzeit an einem Patch, der einige Bugfixes beheben soll. Im Fokus liegt hier das Problem mit den Savegames, mit denen es auf einigen System zu Komplikationen kam.

Erst am gestrigen Tage haben wir unseren großen Test zu Prey veröffentlicht. Wir verraten euch in einigen Zeilen, was ihr vom neuen Egoshooter aus dem Hause Bethesda und den Arkane Studios erwarten dürft. Alle Infos dazu findet ihr in der News:

Da Prey erst letzte Woche seinen Release gefeiert hat, gibt es hier und da vllt. noch ein paar Bugs, die hin und wieder auftreten können. Wir hatten beispielsweise mit langsamen Ladevorgängen zu kämpfen, bei denen beispielsweise einzelne Modelle im Spiel erst nach dem Betreten der Abteilungen nachluden und demnach fehlerhaft angezeigt werden.

Außerdem haben sich einige Spieler über Fehler mit ihren Speicherständen beklagt. Die zerstörten Savegames konnten nicht mehr ordnungsgemäß geladen werden und das kann sich essenziell auf den Spielspaß auswirken. Der aktuelle Patch soll der Problematik nun Abhilfe verschaffen. Außerdem gibt es noch diverse Bugfixes, die dem Einfrieren des aktuellen Spiels entgegenwirken, was primär im Kampf gegen die Phantome auftrat.

Patch Notes (v 0.5 Beta)

Fix to prevent Save games from becoming corrupted. Fix also returns corrupted Save games to uncorrupted state.

Also addresses some additional crashes on map loads.

Hacking during the Power Plant reboot no longer causes the reboot to fail to complete.

Fix to prevent the Player from becoming stuck in certain circumstances.

Nightmares will now always search for the player once spawned.

Saving and Loading PC settings will now save correctly for users with special characters in their Windows usernames.

Numerous fixes to GLOO to prevent breaking and bypassing collision, prevent corpses from passing through walls and floors.

Updated Recycling to prevent infinite material creation.

Fix for occasional combat freeze when attacking Phantoms

Kaspar's objective indicator should no longer disappear.

Updates to audio mix to adjust volume of music, audio logs, cutscenes.

