Prey - Offizieller Soundtrack veröffentlicht

Schon bald erscheint Prey. Wer sich bereits jetzt in Stimmung bringen möchte, kann dies dank dem offiziellen Soundtrack ab sofort problemlos tun.

Am Freitag erscheint nun endlich der Action-Shooter Prey, der bereits im Vorhinein mächtig von sich reden machte. Grund genug also für Publisher Bethesda Softworks, noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren und auf den Titel aufmerksam zu machen.

Nachdem kürzlich unter anderem eine Demo und die genauen Systemanforderungen veröffentlicht worden waren, erschien vorgestern jetzt auch der offizielle Soundtrack, der einiges zu bieten hat. Euch erwarten genau 14 Stücke von unterschiedlichen Interpreten. Vor allem ist hier Komponist Mick Gordon vertreten, der unter anderem schon an DOOM mitarbeitete, aber auch Matt Piersal, Raphael Colantonio und Ben Crossbones durften sich verewigen.

Diese Stücke erwarten euch

Wer sich also bereits jetzt in Stimmung bringen möchte, kann auf die folgenden Titel via Amazon Music, Google Play, iTunes oder Spotify zugreifen:

The Experiment Everything Is Going to Be Okay Typhon Voices The Phantoms Into the Tunnels Human Elements The Truth Will Set You Free No Gravity Alex Theme December and January Neuromods Stranded Semi Sacred Geometry Mind Games

