Prey - Keine Demo für PC-Spieler

PC-Spieler werden aller Voraussicht nach keine Demo zu dem Actiontitel Prey serviert bekommen. Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One hingegen erhalten am 27. April eine limitierte Anspielversion.

Am 5. Mai 2017 erscheint der Actiontitel Prey für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Als Entwickler zeichnet sich Arkane Studios verantwortlich. Im Vorfeld wird zudem eine Demo veröffentlicht, die auf die erste Stunde der Kampagne limitiert sein wird.

PC-Spieler müssen nun allerdings stark sein, denn eine PC-Demo ist bisher nicht geplant. Die Anspielversion, die ab dem 27. April zur Verfügung steht, wird lediglich für PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Einen Grund warum PC-Spieler außen vor gelassen werden, nannte Publisher Bethesda bisher nicht.

Worum geht es in Prey?

Prey spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der US-Präsident Kennedy das Attentat überlebt hat. Dieser legt den Fokus auf die Raumfahrt und verwandelt einen russischen Satelliten in eine Forschungsanlage, die Außerirdische untersuchen soll. Diese Anlage entwickelt sich schließlich zu einer großen Anlage namens Talos 1, die sich im Besitz der TranStar Corporation befindet.

Der Spieler übernimmt die Rolle des dementen Morgan Yu. Dieser erwacht im Jahre 2032 auf Talos 1. Mittlerweile ist die Raumstation von Aliens überrannt worden. Es gilt die Geheimnisse der Raumstation aufzudecken und zu verhindern, dass die Außerirdischen die Erde angreifen.

Seitenauswahl

Infos zu Prey

Prey - Neuer Trailer zeigt unbekannte Entitäten Prey, das Reboot des ursprünglichen Spiels, hat während der "The Game Awards 2016" einen neuen Teaser-Trailer bekommen. Die feindlichen Entitäten werden hier in unterschiedlichen ...

Prey - Ihr als namentlicher Charakter im Spiel via NSC-Wettbewerb! Mit etwas Glück könnt ihr euch jetzt mit eurem Namen im neuen Prey verewigen. Bethesda hat sich diesbezüglich eine Community-Aktion ausgedacht, den sogenannten "Ich bin ...

Siehe auch: Aliens